Открытие «Вкусно и точка» и запрет на ввоз скота: Главное за день в Уфе и Башкирии

Открытие «Вкусно и точка» и запрет на ввоз скота: Главное за день в Уфе и Башкирии
Открытие «Вкусно и точка» и запрет на ввоз скота: Главное за день в Уфе и Башкирии
Вчера, 22:39ПолитикаАзамат НуховФото: Артур Салимов / 1MI
О главных событиях 20 июня в Уфе и республике — в материале Mkset

С завтрашнего дня в Уфе начинают свою работу обновлённые рестораны сети «Вкусно и точка». Четыре заведения общепита в башкирской столице откроются уже 21 июня. Днём ранее свои двери открыл ресторан сети на Гостином дворе.

Курортный сезон стартовал сегодня в Соль-Илецке. Пользователи соцсетей рассказали, как выглядит популярное место для лечебного отдыха, отметив при этом высокие цены и низкий уровень обслуживания. Напомним, популярный курорт с солеными озерами мог не открыться в этом году из-за карстовых процессов на солевых месторождениях.

В Башкирии ограничат ввоз жертвенных животных во время мусульманского праздника Курбан-байрам. Причиной тому послужило обнаруженные ранее очаги опасного заболевания скота. Речь идёт про такие болезни, как бруцеллез и ящур.

На дорогах Уфы стартовала акция ГИБДД «Должник». Её проведение в башкирской столице анонсировал в своих соцсетях начальник УГИБДД МВД по республике Владимир Севастьянов. Подробнее о сроках её проведения Mkset рассказывал здесь.

Сегодня стало известно, что IKEA устроит распродажу товаров для дома со складских запасов. Ранее в компании заявили, что не планируют возобновить ведения бизнеса на территории России в обозримом будущем. Напомним, о закрытии магазинов компании в России стало известно 3 марта.

Также МУП «УИС» и «БашРТС» обновили список отключения горячего водоснабжения в Уфе. С полным графиком отключения воды в грядущем месяце можно ознакомиться здесь.

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