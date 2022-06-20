Открытие «Вкусно и точка» и запрет на ввоз скота: Главное за день в Уфе и Башкирии

С завтрашнего дня в Уфе начинают свою работу обновлённые рестораны сети «Вкусно и точка». Четыре заведения общепита в башкирской столице откроются уже 21 июня. Днём ранее свои двери открыл ресторан сети на Гостином дворе.
Курортный сезон стартовал сегодня в Соль-Илецке. Пользователи соцсетей рассказали, как выглядит популярное место для лечебного отдыха, отметив при этом высокие цены и низкий уровень обслуживания. Напомним, популярный курорт с солеными озерами мог не открыться в этом году из-за карстовых процессов на солевых месторождениях.
В Башкирии ограничат ввоз жертвенных животных во время мусульманского праздника Курбан-байрам. Причиной тому послужило обнаруженные ранее очаги опасного заболевания скота. Речь идёт про такие болезни, как бруцеллез и ящур.
На дорогах Уфы стартовала акция ГИБДД «Должник». Её проведение в башкирской столице анонсировал в своих соцсетях начальник УГИБДД МВД по республике Владимир Севастьянов. Подробнее о сроках её проведения Mkset рассказывал здесь.
Сегодня стало известно, что IKEA устроит распродажу товаров для дома со складских запасов. Ранее в компании заявили, что не планируют возобновить ведения бизнеса на территории России в обозримом будущем. Напомним, о закрытии магазинов компании в России стало известно 3 марта.
Также МУП «УИС» и «БашРТС» обновили список отключения горячего водоснабжения в Уфе. С полным графиком отключения воды в грядущем месяце можно ознакомиться здесь.