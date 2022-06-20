Открытие «Вкусно и точка» и запрет на ввоз скота: Главное за день в Уфе и Башкирии

Курортный сезон стартовал сегодня в Соль-Илецке. Пользователи соцсетей рассказали, как выглядит популярное место для лечебного отдыха, отметив при этом высокие цены и низкий уровень обслуживания. Напомним, популярный курорт с солеными озерами мог не открыться в этом году из-за карстовых процессов на солевых месторождениях.