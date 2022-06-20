Нет еды и грязные шезлонги: что говорят первые отзывы об отдыхе в Соль-Илецке

Сегодня, 20 июня, начинает работать соль-илецкий курорт «Солёные озёра», чьё открытие в этом году было под угрозой срыва из-за карстовых процессов. Ежегодно курорт посещают сотни тысяч россиян, в числе которых и жители Башкирии — некоторые из них уже успели поделиться отзывами об отдыхе в соцсетях

С сегодняшнего дня свою работу официально начинает соль-илецкий курорт «Солёные озёра». Дату официального открытия сообщили Mkset ранее в администрации солёных озёр. Примечательно, что новость о том, что курорт может не открыться в этом году вызвала бурную реакцию среди жителей республики, что объясняется сравнительно невысокими ценами на отдых, а также географической близостью курорта к Башкирии. Стоит отметить, что возобновление работы рекреационной зоны было под угрозой из-за карстовых процессов на солевом месторождении. Однако, судя по отзывам отдыхающих в соцсетях, состояние курорта на данный момент больше напоминает техническое открытие, нежели чем полноценный старт купального сезона. Подробнее об этом рассказывает издание 56orb.ru Посетители курорта сообщают про целый пласт проблем, связанных как с непосредственным состоянием солёных озёр и прибрежных территорий, так и с местной инфраструктурой и ценами. Ранее Mkset провел собственное расследование и подсчитал, во сколько в среднем обойдётся провести отпуск на солёных озерах. Так, пользовательница Юлия сообщает о ненадлежащем уровне подготовки к началу сезона, отмечая сваленные в кучу шезлонги, покрытые слоем грязи и пыли. Отдельно девушка отмечает работу заведений общепита на территории зоны отдыха, где, по её словам, не работает ни одно кафе. Более того, девушка предрекает эпидемию кишечной инфекции в связи с тем, что в уборных нет возможности вымыть руки. Фото: vk.com Также большое количество обращений пользователей посвящены вопросу о ценовой политике курорта. Напомним, стоимость входного билета на соленые озера составляет 300 рублей, при этом дети в возрасте до семи лет могут пройти бесплатно при предъявлении оригинала свидетельства о рождении либо его копии. Как отмечают пользователи, стоимость недельного семейного отдыха здесь может составить десять тысяч рублей и более. Многих также не устраивает, что лечебный курорт не предлагает льгот для инвалидов. Фото: vk.com Ранее Mkset прошерстил соцсети с целью узнать, что думают жители Башкирии об отдыхе на соль-илецком курорте. Многие также сходятся во мнении, что цены на отдых здесь завышены с учетом качества сервиса оказываемых услуг. Примечательно, что далеко не все пользователи проявили сдержанность в своих высказываниях о курорте. Так, некоторые сравнили отдых на лечебных озерах с сеансом уринотерапии. Фото: vk.com Среди многочисленных претензий внимание привлекают обращения, связанные с состоянием озер. По словам пользователей, тину и мусор можно встретить как в воде, так и на прибрежных территориях. На фотографии, опубликованной в соцсетях пользовательницей под именем Татьяна, видно, как каменный берег покрыт слоем тины и водорослей, а над водой возвышается густая поросль камыша. Стоит отметить, что местные жители, многие из которых предоставляют жилье отдыхающим и занимаются ресторанным бизнесом, возлагали большие надежды на курортный сезон 2022 года. В предыдущие годы Соль-Илецк в течение сезона посещали порядка 1,5 миллиона человек, однако эта цифра существенно снизилась в период двух минувших лет.

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