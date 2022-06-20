В Башкирии ограничат ввоз жертвенных животных во время празднования Курбан-байрам

В Башкирии ограничат ввоз жертвенных животных во время празднования Курбан-байрам
В Башкирии ограничат ввоз жертвенных животных во время празднования Курбан-байрам
Сегодня, 14:30ОбществоНаталья БалыковаФото: 1mediainvest.ru
В республику пропустят только скот, прошедший карантин, сообщил начальник управления ветеринарии Азат Зиганшин на совещании в правительстве в понедельник, 20 июня.

На территории других субъектов и стран регистрируются очаги опасных заболеваний у скота, сообщил он. Так, бруцеллез и ящур обнаружен на территории Оренбургской области и в Казахстане.

Основная угроза проникновения опасных заболеваний в Башкирию связана с бесконтрольной продажей и перемещением животных через порталы бесплатных объявлений, сообщил Азат Зиганшин.

«Данные факты вынудили нас принимать активные меры по профилактике возникновения ящура на территории республики. В предверии празднования мусульиманского праздника Курбан-байрам, который пройдет 9-11 тюля, особенно возрастает риск незаконного ввоза жертвенных животных, особенно мелкого рогатого скота из неблагополучных субъектов и стран», — сказал он.

Ввозить разрешат только животных, прошедших карантин. А их убой будет проводиться на специальных площадках под контролем ветеринарных специалистов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы