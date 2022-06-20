В Башкирии стартовала операция ГИБДД «Должник»

Операция по выявлению должников продлится на дорогах республики в течение этой недели, сообщает в соцсетях начальник УГИБДД МВД по республике Владимир Севастьянов

Операция «должник» стартовала с сегодняшнего дня на дорогах Башкортостана. Об этом сегодня сообщил в соцсетях начальник УГИБДД МВД по республике Владимир Севастьянов. Сообщается, что в ходе данной акции, которая продлится с 20 по 27 июня, планируется выявить и привлечь к ответственности водителей, ранее уклонявшихся от выплаты штрафов. Отмечается, что неуплата административного штрафа в течение 60 дней с момента его получения предусматривает ряд санкций против водителя. В их числе, штраф в двукратном размере, административный арест сроком до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Отметим также, что за актуальной информацией о штрафах, предусмотренных за нарушение ПДД граждане республики могут обратиться в отделения ГАИ, либо воспользоваться сервисом «ГосУслуги».

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