IKEA в Уфе распродаст остатки товаров

IKEA в Уфе распродаст остатки товаров
IKEA в Уфе распродаст остатки товаров
Сегодня, 10:18ОбществоЭлина СайфрановаФото: businessmens.ru
Приобрести товары IKEA можно будет как сотрудникам компании, так и обычным гражданам.

IKEA не будет возобновлять работу магазинов «в обозримом будущем». Как уточнили в пресс-службе компании это связано с ухудшением ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок. Так, было принято решение сократить масштаб бизнеса в России, розничный бизнес IKEA продолжает оставаться на паузе.

Тем не менее, «для обеспечения необходимых бизнес-процессов» состоится распродажа товаров для дома со складских запасов. Сроки ее проведения будут анонсированы позднее.

Напомним, что магазины IKEA закрылись по всей России еще в 3 марта. Тогда вокруг магазина образовался небывалый ажиотаж, в частности, в Уфе километровые очереди образовались не только у касс, но и на входе. Как все было в репортаже Mkset.

Так, изначально представители компании сообщали о закрытии магазинов до 31 мая, однако 1 мая стало известно, что пауза будет продлена еще на три месяца.

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