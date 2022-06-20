IKEA в Уфе распродаст остатки товаров

IKEA не будет возобновлять работу магазинов «в обозримом будущем». Как уточнили в пресс-службе компании это связано с ухудшением ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок. Так, было принято решение сократить масштаб бизнеса в России, розничный бизнес IKEA продолжает оставаться на паузе.
Тем не менее, «для обеспечения необходимых бизнес-процессов» состоится распродажа товаров для дома со складских запасов. Сроки ее проведения будут анонсированы позднее.
Так, изначально представители компании сообщали о закрытии магазинов до 31 мая, однако 1 мая стало известно, что пауза будет продлена еще на три месяца.