График отключения горячей воды в Уфе в июле 2022 года: полный список адресов домов

График отключения горячей воды в Уфе в июле 2022 года: полный список адресов домов
График отключения горячей воды в Уфе в июле 2022 года: полный список адресов домов
Сегодня, 16:45ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Публикуем график отключения горячей воды на июль 2022 года.

Сезон отключения горячего водоснабжения в Уфе продолжается. Mkset публикует график отключения на июля 2022 года, согласно данным ресурсоснабжающих компаний МУП «УИС» и «БашРТС»

Кировское УИС — МУП «УИС»

Горячее водоснабжение в ниже перечисленных многоквартирных домах, по данным МУП УИС, будет отключено в период с 4 по 10 июля.

  • Улица Геологов 51, 51/1, 51/2.

Далее, с 12 по 22 июля горячее водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

  • Улица Авроры: 1; 13/1; 15; 15/1; 17; 3; 3/1; 5; 5/10; 5/12; 5/1а; 5/1б; 5/1в; 5/3; 5/4; 5/5; 5/6; 5/7; 5/8; 5/9; 7; 7/1а; 7/1б; 7/1в; 7/2; 7/4; 9/2, 11; 11/1а; 11/1б; 11/1в; 11/2; 13/2; 7/3; 7/5; 9/1; 14/1,
  • Улица Мубарякова: 2/1; 2/2; 2/3; 2/4; 2/5; 3; 4/1; 5; 6/1; 7; 7/1; 7/2; 8; 9; 9/1; 10; 10/1; 11; 11/1; 11/2; 11/3; 12; 12/2; 13; 16; 18; 20; 22; 22/1;
  • Улица Муксинова: 1; 2; 11; 2/1; 3; 5; 7; 7/1; 9.
  • Улица Рабкоров: 2; 2/1; 2/3; 2/7; 2/8; 4/4; 10; 10/а; 12; 14; 16; 2/4; 2/5; 2/9; 22; 22/2; 24; 26; 4; 4/1; 6; 6/а; 6/б; 8.
  • Улица Софьи Перовской: 11; 11/1; 11/3; 11/4; 11/5; 13; 13/1; 13/4; 13/а; 13/б; 13/в; 13/г; 15; 15/1; 15/2; 19/2; 21/1; 21/2; 21/3; 21/5; 23; 23/1; 25; 25/1; 25/2; 25/3; 27; 29; 52; 54;
  • Улица Степана Кувыкина: 1; 1/а; 1/б; 1/в; 1/г; 3; 4; 4/1; 4/2; 5; 5/1; 6; 6/1; 7; 7/а; 8; 9; 9/а; 10; 10/а; 11/1; 11/2; 12; 13; 13а; 15; 15/а; 17/1; 17/2; 19; 19/а;
  • Улица Академика Ураксина: 1; 3
  • Улица Высотная: 2; 10; 10/1; 12; 12/2; 12/3; 12/4; 14; 8/3
  • Улица Кавказская: 24/1; 26

С 12 по 24 июля 2022 года горячее водоснабжение, по данным МУП УИС, будет отключено в многоквартирных домах по адресам:

  • Улица Дорофеева: 3; 3/1
  • Улица Коммунистическая: 89; 91; 103; 105;
  • Улица Энгельса: 1/1; 3; 5; 9; 13; 13/1; 24;

В МКД по адресу улица Кавказская № 12 горячее водоснабжение будет отключено с 25 июля по 5 августа.

С 25 июля по 7 августа, по данным МУП УИС, горячее водоснабжение будет отключено по адресам:

  • Улица Загира Исмагилова: 3; 5; 6; 6/1; 7; 8; 10; 14; 16; 16/1; 17; 18; 19; 21;
  • Улица Зайнаб Биишевой: 2; 10;
  • Улица Софьи Перовской: 36; 38; 42; 42/1; 42/2; 44; 44/2; 44/3; 46; 48; 48/1; 48/2; 50;
  • Улица Ветошникова: 95; 99;
  • Улица Мингажева: 59; 59/1; 59/2;
  • Улица Новомостовая: 31;
  • Улица Чернышевского: 141;

Демское УИС — МУП УИС

Горячее водоснабжение в многоквартирных домах Демского УИС будет отключено с 25 по 31 июля.

  • Улица Альшеевская: 14/а;
  • Улица Грозненская: 67/1; 67/2; 67/3; 67/4; 67/5; 69/7; 69; 69/1; 69/2; 69/6; 71/1; 71/2; 71/3-4;
  • Улица Дагестанская: 9/1; 10/1; 10/2; 11/1; 12; 12/1; 13/1; 13/2; 14; 14/1; 15/1; 16; 16/1; 16/2; 17/1; 19/1; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 33/1; 35; 37; 39;
  • Улица Левитана: 14/1; 14/2; 14/3; 14/4; 14/5; 14/6; 14/7; 20; 22; 22/1; 22/2; 36; 36/1; 36/5; 38; 38/1; 38/2; 38/3; 41; 71;
  • Улица Магистральная: 2; 2/1; 4; 6; 9; 9/а; 12; 14; 20; 20/1; 27; 27/1; 27/2;
  • Улица Минская: 58;
  • Улица Мусоргского: 23;
  • Улица Мусы Джалиля: 64; 66; 68; 68/1; 72/1; 74; 74/1; 74/2; 74/3; 127;
  • Улица Островского: 14; 16/1; 18; 18/1;
  • Улица Правды: 1; 15; 18/2; 20/1; 21; 23; 25; 25/1; 25/2; 29; 31/1; 31/2; 37/1; 39/1; 39/2;
  • Улица Ухтомского: 10; 11; 12; 13; 14; 17; 17/2; 22; 24; 26; 26/2; 28; 30; 30/1; 30/2;
  • Улица Центральная: ½; 18/1; 6/1
  • Улица Генерала Ишбулатова: 8/1; 8/2;
  • Улица Генерала Кусимова: 11; 15; 15/1; 15/2; 17; 19; 19/1;
  • Улица Мечтателей: 11; 6; 8;

Восточный район Уфы — Инорс (БашРТС)

Согласно данным БашРТС, с 26 июня по 8 июля в многоквартирных домах по следующим адресам будет отключено горячее водоснабжение:

  • Улица Т. Янаби: 4, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 65, 65/1, 65/3, 67, 69, 69/1, 71, 57, 59, 59/1, 61, 63, 45, 47, 47/1, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 51, 53, 53/1, 53/2.
  • Улица С. Богородская: 11, 11а, 13а, 13, 15, 15б, 15в, 15г, 15д, 17, 17а, 17б, 19, 19б, 21, 23, 23а, 29, 35, 39, 45, 47, 49, 45/1.
  • Улица Глинки: 5, 7, 9, 11.
  • Улица Ферина: 1, 1а, 1/1, ½, 1/3, 3, 4, 3/3, ¾, 5, 5/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 9, 9/1, 10, 10/1, 12, 14, 16, 17, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/3, 20, 20/1, 20/2, 21, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/3.
  • Улица Петрозаводская: 4, 6, 8, 8а, 8б, 8г, 10, 10а, 10б, 10в, 14, 14а.
  • Улица Фурманова: 11, 12, 14, 15, 16, 17.
  • Улица Мишкинская: 2, 4, 6, 8, 10.
  • Индустриальное шоссе: 123, 125.
  • Улица Байкальская: 108, 126, 127.
  • Улица Фадеева № 7.
  • Улица Новоселов: 6, 10.
  • Улица Транспортная: 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 32, 32/1,34, 34/2, 34/3, 34/4, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 38, 38/1, 40, 42, 44, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/2, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 50/5, 52/2.
  • Улица Мушникова: 2, 2/1, 4, 10, 1, 1/1, 3, 5, 5/1, 5/3, 7, 7/3, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/6, 11, 11/3, 11/4, 20, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 15, 15/1, 15/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 19, 21, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 23, 27, 28.
  • Бульвар Баландина: 2, 4, 4/1, 9, 11.
  • Улица Л. Кобелева: 3, 3/1, 3/2, 3/3.
  • Улица В. Лесунова: 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10/1.
  • Улица Фронтовых бригад: 3, 5, 7, 9, 11.
  • Набережная Моторостроителей: 13, 15А, 15Б, 17.

Восточный район Уфы — Шакша (БашРТС)

С 18 по 29 июля горячей воды не будет в домах по адресам:

  • Улица Мечетлинская № 15/1.
  • Улица Гвардейская: 39, 44/2, 46, 48, 48/1, 48/3, 52, 54, 54/1, 54/2, 58, 58/2, 60, 62.
  • Улица Стадионная: 3, 5, 5/2, 7, 7/1.
  • Улица Мелеузовская: 25, 27, 29, 31, 15, 17, 17/2, 19, 21, 21/1, 23.
  • Улица Сельская: 2, 3, 4, 6, 8, 8/1, 9.
  • Улица Апрельская № 19.
  • Улица Касимовская: 2, 6, 6/1, 6/2, 10, 10/1, 14, 14/1, 14/2.
  • Улица Высоковольтная: 8, 10, 12, 14, 16, 20.
  • Улица Олимпийская: 1, 1а, 3, 4, 6.

Центральный район Уфы (БашРТС)

С 14 по 24 июня горячее водоснабжение будет отключено в следующих домах центрального района Уфы.

  • Улица Р. Зорге: 44, 44/2, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 48/2, 50/1, 52, 52/1, 54, 73, 74, 64, 64/1, 64/2, 66, 66/2, 68, 70/1, 70/2, 70, 76, 62, 65Б, 67/2,63/4, 63/5, 63/6, 67, 69,
  • Улица Научная: 5,
  • Проспект Октября: 50, 50/1, 55, 56, 56/1, 56/2, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 59/1, 60, 60/1, 61, 61/1, 61/2, 62, 62/1, 62/2, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 64, 64/1, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 66/3, 66/2, 70, 70/1, 70/2, 71/3, 71/2, 72, 74, 78, 78/2, 78/3, 80/1, 80/2, 82, 82/1, 82/2, 82/3, 84, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 86, 86/1, 86/2, 86/3; 88, 88/1, 90, 92, 92/1, 92/2, 106, 106/1, 106/3, 110, 112, 106/2, 108, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4,
  • Улица Шафиева: 18, 20, 22, 24/1, 28, 32, 46/1,
  • Улица 50 лет СССР: 3, 5, 9, 11, 13, 15, 38, 40, 42, 42/1, 43, 43/1, 43/2, 44, 45, 45а, 45/1, 45/2, 46/1, 47,
  • Улица Российская: 106/1,
  • Улица Комсомольская: 105, 107, 109, 111, 125, 125/1, 133, 137/1, 137/2, 149/2, 141/1, 135, 137, 139, 163, 163/1, 163/2, 163/3, 165, 167, 167/2, 167/3,
  • Улица Рязанская: 1/1,
  • Улица Лесотехникума: 92/3, 98, 100,
  • Лесной проезд: 6/1, 6, 6/2, 6/3, 6/5, 8, 8/1, 8/2, 12, 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1,
  • Улица К. Абрамовой: 2, 4, 6,
  • Улица Менделеева: 197, 197/2, 199, 201, 201/1, 201/2, 203, 203/1, 203/2, 207, 207/1, 211, 211/1, 213, 213/2, 215, 215/1, 215/2, 217,
  • Бульвар Молодежи: 2, 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 6/1, 7, 8, 10.

Горячее водоснабжение будет отключена с 28 июня по 8 июля, 25 по 31 июля у жителей следующих домов:

  • Улица Бикбая, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 17, 18, 19, 19/1, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 25, 25/1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35/2, 36, 36/1, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 40, 41, 42, 44,
  • Улица Сипайловская, 10, 12/2; 12/1;
  • Улица Жукова: ½, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 3/1, 3/2, 3/3, ¾, 4, 4/1, 4/4, 5, 5/1, 6, 8, 7, 9, 11/2, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 13, 15, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
  • Улица Гагарина: 1, ½, 3, 5, 9, 10, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13, 14, 14/1, 16/1, 17, 18, 19, 22, 22/1, 22/2, 23, 24, 24/2, 25, 29, 31, 33, 35, 36, 36/1, 37, 38, 37/2, 39/1, 40, 41/3, 43, 43/1, 43/2, 44/1, 45, 45/1, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47, 48, 49, 50, 50/1, 50/2, 51, 52, 52/1, 53, 54, 54/1, 54/2, 56, 57/2, 60, 60/1, 62, 64, 64/1, 66, 66/1, 66/2, 68, 68/1, 68/2, 70, 72/1, 72, 72/2, 74/2, 74,
  • Улица Рыльского: 2, 3, 4, 5, 6/1, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9/2, 10/1, 11, 11/1, 12, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 24, 24/1, 24/2, 25, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30,
  • Улица Королева: 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/3, 7, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 12, 12/1, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 29/1,29, 29/2, 30/2, 30, 30/1, 31, 33, 35,
  • Улица Набережная: 1/1, ½, 1/3, 3, 3/2, 3/3, 3/5, 3/6, 3/1, 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 11/2 (секции А, Б, В, Г), 15, 15/1, 17, 17/1, 19, 21, 25, 27, 29/2, 37, 37/1, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 41, 41/1, 41/2, 43, 43/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 47/1, 49, 51, 55, 57, 61, 65, 63, 67, 69, 69/1, 71,
  • Улица Ковшовой: 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
  • Улица Новоженова: 7, 7/1, 9/1,
  • Улица Шота Руставели: 4а, 41/1, 41.
  • Улица Адмирала Макарова: 14, 14/1, 16, 18/1, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5.

С 12 по 22 июля, 22 по 28 августа горячая вода будет отключена в домах по следующим адресам:

  • Улица Давлеткильдиева: 1, 3/1, 3/2, 5/1, 5 (п 1), 5 (п 2), 5 (п 3), 8, 12, 16, 18, 20,
  • Улица Рехмукова: 7,
  • Улица Нуриева: 1 (п 1), 1 (п 2), 1 (п 3), 6, 10, 14, 14а, 21, 23,
  • Улица Лесотехникума: 16, 18, 20, 21, 22, 22/2, 24, 26, 26/2, 28, 30, 32, 32/1, 34, 34/1,
  • Улица Энтузиастов: 1,2, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16,
  • Улица Уфимское шоссе: 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 22, 22/1,
  • Улица Зеленогорская: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17,
  • Улица Глумилинская: 2, 4, 6, 8, 10,
  • Проспект Октября: 122/4, 128/1, 128/2, 128/3,
  • Улица Российская: 94/2, 94/3, 98/1, 98/2, 98а, 104/1, 108, 159, 161, 161/2, 161/3, 163, 163а, 163б, 163в, 161/1, 163/2, 163/3; 163/4, 165, 167, 167/1, 169, 169/1, 171, 171а, 171б, 171в,
  • Улица Тюлькина: 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3,
  • Улица Комсомольская: 138, 141, 142, 143/1, 145, 146, 147, 148, 149/1, 153, 153/1, 157, 157/1, 159, 161/1; 161/3, 161, 159/1,
  • Улица Шафиева: 25, 27, 27/1, 29, 31, 31/1, 33, 39, 41, 43, 43/1, 48, 50, 52, 54,
  • Улица Рязанская: 7, 9, 11,
  • Улица Ростовская: 26,
  • Улица Менделеева: 162, 225, 227, 229, 229/1;

Южный район Уфы — Затон (БашРТС)

Жителям многоквартирных домов по следующим адресам придется обходиться без горячей воды с 4 по 7 июля.

  • Улица Ахметова: 273, 275, 275/1, 298, 300, 300/1, 300/2, 302, 304/2, 316, 316/1, 316/3, 316/4, 318/1, 320/1, 322, 322А, 322/1, 322/2, 324, 353, 355
  • Улица Дмитрия Купцова: 2, 4
  • Улица Судоремонтная: 27
  • Улица Жуковского: 18
  • Улица Гази Загитова: 9, 9/1
  • Улица Запорожского: 7
  • Улица Пожарского: 219а, 261
  • Улица Миловская: 16 к1, 16 к2, 16 к3
  • Улица Ирендык: 4, 4/1
  • Улица Союзная: 35/1, 35/2, 37/1
  • Улица Шмидта: 16, 16/1, 35, 41, 45, 158, 158/1, 158/2, 160, 162
  • Улица Летчиков: ½, 2Д, 2/1, 2/5, 3/1, 3/2, 4, 4/1 4/2, 4/3, 4/4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6, 8, 8/1, 9, 11, 14, 14/1, 16/1, 18, 20;

Южный район Уфы — Центр (БашРТС)

В многоквартирных домах в центре Уфы горячее водоснабжение будет отключено с 12 по 22 июля.

  • Улица Мустая Карима: 16, 28, 28а, 41, 42, 44, 47, 48, 50
  • Улица Кирова: 5, 8
  • Улица Революционная: 12, 14, 16, 28, 28/1, 30, 30/1, 31, 32, 51/2, 53, 53/1, 34, 34/1,
  • Улица Гоголя: 80
  • Улица Карла Маркса: 26, 30, 36, 38, 40, 34А, 44, 46, 48, 48/1, 51/2, 53, 53/1, 32; 54, 58, 60/1, 60/2, 60, 62, 64, 65/1, 65/2
  • Улица Достоевского: 45, 49, 49/1, 60, 64, 73/1, 83/1,
  • Улица Ленина: 33/1, 37/1, 74, 83, 97, 97/1, 99, 99/1, 150/1, 150/2, 162
  • Улица Гоголя: 78, 80,
  • Улица Чернышевского: 71/1, 84
  • Улица Запотоцкого: 10, 12, 8, 21, 48
  • Улица Подвойского: 17
  • Улица Ибрагимова: 19, 21, 23, 23/1, 25
  • Улица Белякова: 32
  • Улица Домашникова: 22, 24
  • Улица Миасская: 22
  • Улица Петропавловская: 46, 51, 53
  • Бульвар Ибрагимова: 21/1, 32, 35, 35/1, 37, 37/2, 37/3, 42, 44, 46, 47, 47/1, 49, 49/1, 51, 53
  • Улица Цюрупы: 130, 134, 145, 145/1, 149/1, 151, 153, 156/1, 156/2, 156/3
  • Улица Краснодонская: 3, 5
  • Улица Пархоменко: 131, 156б, 156в,

Далее отключение горячего водоснабжения с 25 июля по 5 августа ждет жителей следующих многоквартирных домов:

  • Улица Бабушкина: 17а, 19, 21/1
  • Улица Степана Халтурина: 41, 41/1, 43, 45, 49, 49/1, 49/2, 51, 53, 53/2, 55, 57, 59;
  • Улица Дачная: 4, 6;
  • Улиц Революционная: 88, 90, 90/1, 92, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 96, 96/1, 96/2, 154, 162, 165, 167, 167/1, 167/2, 167/а, 169/2, 173, 201/4, 213/215, 215;
  • Улица Айская: 48, 50, 52, 54, 54/1, 56, 58, 60, 60/1, 62, 63, 64, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 75, 75/1, 75/2, 79, 90, 92;
  • Улица Харьковская: 101, 103;
  • Улица Халтурина: 34, 34/1, 36, 36/1, 38, 40, 42, 42/1, 44, 46, 48, 50, 41, 41/1, 43, 45;
  • Проспект Октября: 7/1, 11/1, 11/2, 11/3, 13/1, 15, 15/1, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 23, 23/2, 23/3, 23/5, 25, 25/1, 27, 27/2, 29;
  • Улица Добролетная: 7/2, 7/3, 7/4;
  • Улица Р. Зорге: 4, 6, 8, 8/1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20/1
  • Улица Владивостокская: 3/2, 7/1, 7/2, 11/1, 13/1, 15/1
  • Улиц Братьев Кадомцевых: 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 12/2, 14, 16,
  • Улица Комсомольская: 10, 12/1, 12, 15, 16, 16/1, 18, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37
  • Улица Бессонова: 21, 24/1, 24, 26, 28, 28/1;
  • Улица Х. Давлетшиной: 13, 13/1, 17, 17/1, 19, 21, 18, 6, 16, 16/1, 18, 24, 24/1, 30, 34,
  • Улица 8 марта: 11, 13, 15, 19, 24/1, 32, 32/1, 34;
  • Улица Киекбаева: 4, 6
  • Улица Владивостокская: 10, 12А, 12Е, 12Л,
  • Улица Дмитриева: 1, 5, 7/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 21, 21/1, 21/2, 23,
  • Улица Заводская: 2, 8, 10
  • Улица Киекбаева: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
  • Улица Казанская: 4, 6, 8, 10, 12, 14;
  • Улица Кирова: 93, 95, 97, 99, 99/1, 99/2, 99/3, 101, 101/1, 101/2, 101/3;
  • Улица Левченко: 8

С 27 июня по 8 июля горячее водоснабжение будет отключено в следующих домах центра Уфы:

  • Улица Айская: 63, 67, 69, 69/1, 69/2, 71, 77/2, 79/1, 81, 81/1, 89,
  • Улица Достоевского: 97, 97/1, 99, 100, 100/1, 101, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 106, 106/1, 103, 105; 107, 109, 110, 110/1, 112, 133, 137, 139/1, 141, 147, 152, 152/1, 156, 158,160,
  • Улица Революционная: 54, 56, 58, 60; 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80, 80/1, 82, 84, 167/3, 111/2, 129, 131, 163,
  • Улица Цюрупы: 82, 84, 83, 85, 98;
  • Улица Пархоменко: 69, 71, 73, 95, 84/94, 96/98, 104/1, 106/2,
  • Улица 8 Марта, 5, 5/1, 7, 12/3, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8, 10,
  • Улица Кустарная: 15, 27/29, 31/33, 35/37,
  • 1Улица Мингажева: 102, 107, 109, 109/1, 121/а, 121/2, 121/3, 123/1, 127/1, 138, 138/а, 140, 156, 158, 158/1, 160, 160/1, 160/2, 162/1
  • Улица 50 лет Октября: 2
  • Улица Кирова: 29, 31,39, 41, 43, 43/1, 44, 46, 47, 47/1, 47/2, 52, 65, 89, 91, 103,
  • Улица Ленина: 60,
  • Улица Чернышевского: 125, 125/1, 127,
  • Улица Ветошникова: 131.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы