График отключения горячей воды в Уфе в июле 2022 года: полный список адресов домов

Сезон отключения горячего водоснабжения в Уфе продолжается. Mkset публикует график отключения на июля 2022 года, согласно данным ресурсоснабжающих компаний МУП «УИС» и «БашРТС»
Горячее водоснабжение в ниже перечисленных многоквартирных домах, по данным МУП УИС, будет отключено в период с 4 по 10 июля.
Далее, с 12 по 22 июля горячее водоснабжение будет отключено по следующим адресам:
С 12 по 24 июля 2022 года горячее водоснабжение, по данным МУП УИС, будет отключено в многоквартирных домах по адресам:
В МКД по адресу улица Кавказская № 12 горячее водоснабжение будет отключено с 25 июля по 5 августа.
С 25 июля по 7 августа, по данным МУП УИС, горячее водоснабжение будет отключено по адресам:
Горячее водоснабжение в многоквартирных домах Демского УИС будет отключено с 25 по 31 июля.
Согласно данным БашРТС, с 26 июня по 8 июля в многоквартирных домах по следующим адресам будет отключено горячее водоснабжение:
С 18 по 29 июля горячей воды не будет в домах по адресам:
С 14 по 24 июня горячее водоснабжение будет отключено в следующих домах центрального района Уфы.
Горячее водоснабжение будет отключена с 28 июня по 8 июля, 25 по 31 июля у жителей следующих домов:
С 12 по 22 июля, 22 по 28 августа горячая вода будет отключена в домах по следующим адресам:
Жителям многоквартирных домов по следующим адресам придется обходиться без горячей воды с 4 по 7 июля.
В многоквартирных домах в центре Уфы горячее водоснабжение будет отключено с 12 по 22 июля.
Далее отключение горячего водоснабжения с 25 июля по 5 августа ждет жителей следующих многоквартирных домов:
С 27 июня по 8 июля горячее водоснабжение будет отключено в следующих домах центра Уфы: