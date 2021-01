В авиакомпании заявили о закрытии аэропорт Внуково на прием самолетов

Аэропорт Внуково закрыт на прием самолетов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на авиакомпанию «Победа». В это аэропорту должен был приземлиться политик Алексей Навальный. В на табло в аэропорту Внуково указано, что рейс DP936 совершит посадку в международном аэропорту Шереметьево.

