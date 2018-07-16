Молдавия не собирается «дружить с Западом» против России

Додон официально озвучил позицию Молдавии: его страна не собирается «дружить с Западом» против России, сообщает RNS . Додон считает неправильным использование какой-либо из сторон в решении геополитических проблем.

Также он поблагодарил Владимира Путина за помощь в получении Молдавией статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Додон коснулся и приднестровского вопроса, заявив, что за последние полтора года наблюдается заметный прогресс.