Молдавия не собирается «дружить с Западом» против России
Сегодня, 18:03Политика
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В Москве прошла встреча президента РФ Владимира Путина со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.
Додон официально озвучил позицию Молдавии: его страна не собирается «дружить с Западом» против России, сообщает RNS. Додон считает неправильным использование какой-либо из сторон в решении геополитических проблем.
Также он поблагодарил Владимира Путина за помощь в получении Молдавией статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Додон коснулся и приднестровского вопроса, заявив, что за последние полтора года наблюдается заметный прогресс.
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