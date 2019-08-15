УАЗ начал массовый выпуск «Патриотов» с коробкой-автоматом
Вчера, 17:54ПолитикаФото: commons.wikimedia.org
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ульяновский автомобильный завод выпустит три тысячи внедорожников «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач до конца текущего года.
Все эти автомобили будут поставлены для реализации в дилерскую сеть, сообщает газета «Известия» 15 августа.
Отмечается, что у новых «Патриотов» появился усовершенствованный бензиновый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Они будут оснащены шестиступенчатой трансмиссией Powerglide 6L50. Коробка передач рассчитана на пробег в 200 тысяч километров.
При постоянной скорости 90 километров в час «Патриот» с автоматической коробкой передач в среднем потребляет на 2 литра бензина меньше, чем его аналог с механической коробкой.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей