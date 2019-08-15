УАЗ начал массовый выпуск «Патриотов» с коробкой-автоматом

Все эти автомобили будут поставлены для реализации в дилерскую сеть, сообщает газета «Известия» 15 августа.

Отмечается, что у новых «Патриотов» появился усовершенствованный бензиновый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Они будут оснащены шестиступенчатой трансмиссией Powerglide 6L50. Коробка передач рассчитана на пробег в 200 тысяч километров.