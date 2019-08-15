Лавров сообщил о скором визите в Россию министра иностранных дел Германии
Вчера, 17:20ПолитикаФото: pixabay.com
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Свое заявление о готовящимся приезде главы МИД ФРГ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал в контексте вопроса о политической изоляции страны.
Издание RT приводит комментарий Лаврова по вопросу об изоляции: «Посмотрите какое количество гостей к нам приезжает. Если брать МИД, то за текущий год порядка 50-ти министров к нам приезжало… Буквально через несколько дней будет министр иностранных дел ФРГ, потом министр иностранных дел Мальты». Об этом он рассказал на полях образовательного форума «Территория смыслов».
Дипломат также упоминал о существующих контактах на президентском уровне.
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