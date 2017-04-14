В Уфе проходит митинг против коррупции

Митинг против коррупции в Уфе собрал более двух тысяч человек.

Сегодня в Уфе на площади перед ДК «Химик» прошёл митинг против коррупции сторонников Алексея Навального. По состоянию на 15:30 площадь, по оценкам организаторов, посетили 2397 человек, но стоит отметить, что часть из них не были участниками протестной акции, а просто шли по своим делам привычным маршрутом. С небольшой сцены перед собравшимися выступили более 20 активистов, многие из них уже не первый год участвуют в митингах в Уфе. Чаще всего со сцены требовали отставки местных и федеральных чиновников, просили стать волонтёрами и оказать материальную помощь оппозиции. Из общего списка выделилась женщина проходившая мимо площади и попросившая слово, говорила она тихо и не в микрофон, однако всем стало понятно что она поддерживает нынешнюю власть и собравшиеся заглушили её речь свистом и улюлюканьем, единственное что удалось разобрать «работать надо...». Если говорить о возрасте участников, то вопреки московским митингам средний возраст собравшихся около тридцати лет, хотя были и несовершеннолетние. Подробнее о том как проходил митинг в галерее: