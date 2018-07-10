Более половины регионов страны поддержали пенсионную реформу

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил ТАСС, что более половины регионов страны прислали в нижнюю палату парламента положительные отзывы на проект пенсионной реформы, ранее предложенной правительством.

- Активнее свою позицию выражают главы субъектов, чуть менее активно - законодательные собрания, но у них отмечается положительная динамика, - сказал он.

В некоторых отзывах местные депутаты просят учесть особенности регионов при доработке закона.

- Например, заксобрание Мурманской области указывало на необходимость учесть специфику северных территорий, - уточнил Нилов.

При этом,по его словам, отрицательных отзывов со стороны губернаторов и заксобраний не поступало.

Ранее пресс-служба минтруда сообщала, что в министерстве следят за обсуждением законопроекта о повышении пенсионного возраста на уровне региональных властей.

- По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона, - сообщил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

На обсуждение в регионах остается еще несколько дней, региональные власти должны отправить свои заключения до 16 июля.