К пенсионной реформе разработаны дополнения

Партия пенсионеров РФ одобрила увеличение пенсионного возраста, но внесла некоторые поправки к реформе, сообщает «Rostovgazeta.ru».

В Орловской области на общественном обсуждении реформы предложили привлекать бизнесменов к административной ответственности за установление возрастных рамок при приеме на работу, а также увольнять сотрудников старше 50 лет. В том числе для нарушителей этого запрета предложили ввести уголовную ответственность. Также на встрече обсудили неэффективную балльную систему начисления пенсии и предложили от нее отказаться.

На круглом столе в Минводах участники выработали 15 дополнений к новой реформе. Один из участников встречи заявил, что властям нужно создать условия, при которых бизнесмены будут заинтересованы в предоставлении работы гражданам старше 60 лет.