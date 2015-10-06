Законодатели Башкортостана вычисляли «правильную» формулу федерализма

В своем докладе председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев отметил, что в мире насчитывается 23 государства, идущих по федеративному пути, а суть федерализма – это культура компромиссов.

– Важно сохранить равновесие, - говорит Константин Толкачев. - Излишняя централизация, как и излишнее наделение регионы полномочиями – это плохо.

Как утверждали присутствующие, во времена перестройки в регионе не воспринимали буквально слова президента Ельцина: «Берите суверенитета столько, сколько проглотите».

- В то время республика взяла на себя ответственность за развитие рыночной экономики, - продолжает Константин Борисович. – Хорошо, что тогда не послушали либералов-романтиков, и не стали дожидаться, когда «рынок сам все отрегулирует».

В свою очередь, ректор Башкирской академии государственной службы и управления Сергей Лаврентьев, говоря о модели современного федеративного государства, вспомнил советские времена.

- Союзные республики были убыточными для страны в целом, - говорит г-н Лаврентьев. - Однако качество жизни у них было в разы лучше, чем на территории РСФСР. И, тем не менее, финансовые преференции не помогли «купить» их лояльность. Необходимо формировать общероссийскую гражданскую идентичность, и тогда федерализм будет устроен правильно, и не станет нести в себе угрозы территориальной целостности.