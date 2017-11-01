Элла Памфилова пообещала оборудовать все ТИКи видеокамерами

Работа будет выполнена до президентских выборов 2018 года.

- Не просто удастся, а они будут оборудованы обязательно, мы все эти возможности просчитали, - сказала Памфилова после очередного заседания ЦИК в ответ на вопрос, удастся ли к президентским выборам оборудовать все ТИКи видеонаблюдением.

Однако установка видеокамер вряд ли способна исправить ситуацию, в Башкирии, как правило, ТИКи находятся в зданиях районных администраций, и занимают два-три кабинета. Но если и происходят какие-то нарушения, то - в других помещениях. Чаще всего во время выборов из ТИКов поступают сообщения о переписывании протоколов председателями участковых комиссий, делается это без особых мер осторожности прямо в коридорах и кабинетах администраций. И как правило, даже на видео, сделанные во время выборов, где видны такие переписывания протоколов, никто особо не реагирует. По крайней мере, ни об одном случае уголовного преследования по таким случаям не известно.