Глава Башкирии изменил указ о режиме повышенной готовности на время праздников

Глава Башкирии изменил указ о режиме повышенной готовности на время праздников

Вчера, 17:25ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров внес в указ о соблюдении режима «Повышенной готовности», которые будут действовать с 15 декабря по 18 января 2021 года.

Руководитель региона разрешил проводить новогодние массовые мероприятия и ярмарки с неограниченным количеством участников, но только на открытом воздухе. Тем не менее, по указу Хабирова отменили проведение новогодней ёлки главы Башкирии и Аксаковской ёлки. Подарки и дипломы дети, несмотря на это, все же получат.

В детских садах разрешены новогодние утренники, но без присутствия родителей. Разрешается деятельность домов культуры и сельских клубов, расположенных в центрах муниципальных образований. Окончательное решение о начале работы дворцов культуры будут принимать исходя из эпидемиологической обстановки в том или ином районе.

Рестораны и кафе будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь. С 15 декабря 2020 года по 18 января 2021 года могут обслуживать клиентов с шести утра до двух часов ночи. При этом допуск новых посетителей должен быть прекращен уже в полночь.

В заведениях запрещены дискотеки, но допускается фоновая музыка. В одном помещении могут находиться разом не более 50 человек с соблюдением социальной дистанции. Кальяны в заведениях запрещены.

Сотрудникам госорганов и представителям власти запретили проводить корпоративы. Города и районы республики до 15 декабря должны принять меры по увеличению количества новогодних ёлок, ледовых городков, катков, горок на своей территории.

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