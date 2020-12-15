Глава Башкирии изменил указ о режиме повышенной готовности на время праздников

Рестораны и кафе будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь. С 15 декабря 2020 года по 18 января 2021 года могут обслуживать клиентов с шести утра до двух часов ночи. При этом допуск новых посетителей должен быть прекращен уже в полночь.