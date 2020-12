Минздрав опубликовал данные о заболевших коронавирусом в 26 районах Башкирии

Ведомство опубликовало статистику заболевших в республике. На сегодняшний день в 26 районах Башкирии зафиксировано 156 ковид-пациентов.

В Белебеевском районе выявлено 54 случая заболевания, в Уфе — 17, а в Туймазинском районе — 11. Мелеузовский район сообщил о десяти заболевших коронавирусом. В Кумертау зафиксировано девять инфицированных, в Кугарчинском районе — семь. По шесть ковид-пациентов проживают в Белорецком и Бирском районах. В Салавате подтвердилось пять заболевших Covid-19. Архангельский района и город Октябрьский предоставил данные о четырех случаях. В Бакалинском, Гафурийском и Давлекановском районах зарегистрировано по три пациента, в Караидельском и Учалинском — по два. Данные об одном инфицированном предоставили Альшеевский, Бураевский, Благоварский, Калтасинский, Куюргазинский, Федоровский, Чишминский и Шаранский районы, а также Нефтекамск и Стерлитамак. Напомним, сегодня также стало известно о трех летальных исходах. Общее число погибших — 114 человек.

