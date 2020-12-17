Минздрав опубликовал данные о заболевших коронавирусом в 26 районах Башкирии

В Белебеевском районе выявлено 54 случая заболевания, в Уфе — 17, а в Туймазинском районе — 11. Мелеузовский район сообщил о десяти заболевших коронавирусом. В Кумертау зафиксировано девять инфицированных, в Кугарчинском районе — семь. По шесть ковид-пациентов проживают в Белорецком и Бирском районах. В Салавате подтвердилось пять заболевших Covid-19.