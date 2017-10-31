В Башкирии жители двадцати домов сидели без отопления больше недели

Отопление появилось только после прокурорского вмешательства.

В июле текущего года администрация Белорецкого района заключила контракт на перевод 20 многоквартирных домов в микрорайоне Первомайский на систему газового отопления, которое было запланировано в конце сентября, однако срок исполнения работ был закреплен на ноябрь, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.