В Башкирии жители двадцати домов сидели без отопления больше недели

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Отопление появилось только после прокурорского вмешательства.
В июле текущего года администрация Белорецкого района заключила контракт на перевод 20 многоквартирных домов в микрорайоне Первомайский на систему газового отопления, которое было запланировано в конце сентября, однако срок исполнения работ был закреплен на ноябрь, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Граждане сидели без отопления более недели – температура в помещениях опускалась до +9°C.
После прокурорского вмешательства администрация форсировала темпы работ, обеспечивая устранение нарушений в течении трех дней. Сейчас система отопления функционирует в надлежащем режиме.
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