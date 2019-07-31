Россиянин похитил украшения у гражданки США в Приморье

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В Приморье злоумышленник похитил у гражданки США чемодан с ювелирными украшениями.
Об этом стало известно 31 июля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что потерпевшая приехала в гости к родственникам. Она всего на несколько минут оставила чемодан, но по возвращению не обнаружила его на месте. Ущерб от пропажи драгоценностей женщина оценила в 25 тысяч рублей.
Полицейские оперативно задержали совершившего кражу жителя Хабаровского края. Выяснилось, что 30-летний мужчина приехал в Приморье устраиваться на работу. При нём были обнаружены пропавшие украшения, а также личные вещи женщины. Он признался в совершении преступления. По факту возбуждено уголовное дело.
Все вещи были возвращены владелице.
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