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Девочка-подросток из Стерлитамака случайно наполовину сожгла свое тело
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Девочка-подросток из Стерлитамака случайно наполовину сожгла свое тело
Сегодня, 17:01ПроисшествияКристина Дейнеко
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