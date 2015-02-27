Девочка-подросток из Стерлитамака случайно наполовину сожгла свое тело

13-летняя школьница и ее мать просят о помощи.

Школьница из Стерлитамака Карина Кадырова просит о помощи. Девочка случайно подожгла волосы, когда находилась рядом с газовой плитой. Волосы и одежда вспыхнули мгновенно, вспоминает мама Карины. Девочка получила 52% ожогов тела.

Доктора считали, что у пострадавшей нет шансов, но она выжила. Полгода девочка провела в больнице Стерлитамака, всему пришлось учиться заново. Карина пережила больше 150 наркозов, 89 переливаний крови, у нее три раза был сепсис, она пережила 22 плазмы.

Сейчас она ходит в школу, ребята относятся к ней нормально, на ожоги почти никто не обращает внимания. Семья Карины мечтает избавить тело школьницы от шрамов. В Башкирии доктора ничем помочь не могут. Но семья Кадыровых верит в силу израильских медиков, они согласились принять пациентку. Сейчас необходимо собрать 250 тысяч рублей на перелет и консультацию, но сумма может достигнуть и миллиона рублей. Таких денег у матери Карины нет.

Семья просит откликнуться неравнодушных людей - помочь воплотить мечту девочки в реальность.

Более подробную информацию можно узнать в группе помощи Карине Кадыровой.

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