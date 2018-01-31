В Уфе суд решит судьбу 62-летнего мужчины, сбившего пенсионерку на зебре

Прокуратура передала в суд дело о резонансном ДТП случившемся в декабре прошлого года в уфимском посёлке Жилино. Как удалось установить во время следствия, 62-летний водитель внедорожника «Toyota LandCruiser 200», совершил наезд на 77-летнюю женщину переходившую дорогу по зебре. Виновник аварии пытался обмануть следователей заявив, что пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода, однако записи с видеорегистраторов очевидцев помогли доказать обратное. Так же экспертам удалось восстановить удалённые с видеорегистратора виновника аварии файлы, которые так же послужат доказательствами в суде.