В Башкирии разыскивают двух мужчин, подстреливших сельчанина
Обстоятельства происшедшего уточняются.
Накануне, 28 октября, примерно в 16.00 в Исянгуловскую центральную районную больницу был доставлен 31-летний мужчина с огнестрельным ранением в грудь.
Как стало известно Медиакорсети, по данному факту было возбуждено уголовное дело. В розыск объявлены двое мужчин, которые подозреваются в совершении преступления.
Это 39-летний житель села Исянгулово Роман Ибатуллин, не работующий и ранее неоднократно судимый, а также его 25-летний односельчанин Артем Мавхутдинов, который числится охранником в почтовом отделении.
Уточняется, что подозреваемые могут передвигаться на фиолетовой автомашине ВАЗ-21093 с госномером Т715ТВ102.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
Всех, кто располагает информацией о разыскиваемых мужчинах, просят обратиться по телефонам в Исянгулово: (34785) 2-15-15, 2-71-95 или по телефону 02.