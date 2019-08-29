В Хабаровском крае подсчитали сумму ущерба фермеров из-за паводков
Вчера, 23:08ПроисшествияФото: commons.wikimedia.org
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Фермерские хозяйства в Хабаровском крае из-за паводка понесли ущерб на сумму более 130 миллионов рублей.
Об этом стало известно 29 августа, сообщает газета «Известия».
По данным краевого минсельхоза, пострадавшими от паводка являются 46 производителей. Подтоплены или избыточно увлажнены земельные угодия площадью 19,4 тысячи гектаров.
Отмечается, то эксперты помогли фермерам подсчитать точный ущерб для получения компенсаций. Они могут быть использованы для покупки семян, оплаты труда, восстановления инстраструктуры.
На сегодня в регионе сохраняется достаточно сложная гидрологическая ситуация: 60 населенных пунктов остаются в зоне паводка.
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