В Башкирии мужчина пытал друга из-за долга в 700 тысяч рублей
Сегодня, 10:34ПроисшествияЗлата Зукович
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Пострадавшему пришлось продать квартиру, чтобы расплатиться с садистом.
В Нефтекамске мужчина взял своего друга в плен и пытал его из-за долга в 700 тысяч рублей, сообщает канал «Mash».
Мужчина закрыл своего друга Артура у себя в квартире, где бил его, обжигал раскаленными ложками и не кормил. Чтобы несчастный не сбежал, «друг» прострелил ему ногу. Молодой человек выжил благодаря девушке друга, которая тайно его подкармливала.
Пострадавший терпел пытки две недели и искал деньги, после чего продал квартиру. Вышел из плена, только отдав долг, сообщает Mash.
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