В Башкирии мужчина пытал друга из-за долга в 700 тысяч рублей

В Нефтекамске мужчина взял своего друга в плен и пытал его из-за долга в 700 тысяч рублей, сообщает канал «Mash».

Мужчина закрыл своего друга Артура у себя в квартире, где бил его, обжигал раскаленными ложками и не кормил. Чтобы несчастный не сбежал, «друг» прострелил ему ногу. Молодой человек выжил благодаря девушке друга, которая тайно его подкармливала.