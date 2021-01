Смертельная авария произошла в Челябинской области. Водитель “Лады” при совершении обгона столкнулся на встречной полосе с иномаркой.

Как сообщает kursdela.biz, водитель отечественного автомобиля попытался совершить обгон на участке дороги, где такие маневры не разрешены. На встречной полосе ВАЗ-2102 столкнулся с Ниссан Тиана. В результате погибли два пассажира, мужчина и женщина. Их маленькая дочь была попала в больницу с травмами. В настоящее время полиция проводит проверку. Установлено, что водитель иномарки использовал права с истекшим сроком.

