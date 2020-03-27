Фото: pxhere.com
В Магнитогорске произошел взрыв газа в доме
27 марта, 17:26Происшествия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух жильцов дома в Магнитогорске.
Согласно данным следствия, 26 марта в жилом доме, находящемся в Магнитогорске, произошла утечка газа, который распространился по помещениям. Позже газ загорелся, произошел взрыв, из-за чего погибли двое жильцов, пишет rns.online.
В настоящее время в доме, где случился взрыв, работают сотрудники МЧС, следственные органы и полицейские.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей