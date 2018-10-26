В Уфе оперативника уголовного розыска осудят за «подработку» наркодилером

В январе 2018 года обвиняемый согласился на предложение коллеги, инспектора ППС, сбывать синтетические наркотики через «тайники-закладки», расположенные на подконтрольной им территории – в Советском районе Уфы.

Наркотики должны были продаваться бесконтактным способом с использованием «Telegram» для связи с наркопотребителями и электронных кошельков для получения оплаты.

В марте текущего года подозреваемого поймали. В квартире фигуранта уголовного дела и его автомобиле «BMW» было обнаружено и изъято около 2 граммов запрещенных веществ.