Полиция обнаружила в квартире в Москве крупную партию наркотиков
Сегодня, 11:48ПроисшествияФото: pixabay.com
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Правоохранительные органы в столице арестовали мужчину, которого подозревают в реализации наркотических веществ.Соответствующую информацию предоставил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.
Как сообщает газета “Известия”,в полицию поступила информация, что 21-летний мужчина, проживающий на улице Большая Тульская, хранит наркотики. В ходе обыска у него были изъяты 2,8 килограмм метамфетамина.
Также правоохранители осмотрели места, где подозреваемый делал закладки. Всего в тайниках было обнаружено 810 грамм наркотических веществ аналогичного состава. Таким образом, общий объем изъятого наркотика составил 3,6 килограмм.
В отношении москвича возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков.
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