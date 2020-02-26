В Нижневартовске грузовик сбил ребенка

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В Нижневартовске на улице Кузоваткина 24 февраля грузовик МАЗ наехал на семилетнего школьника. Отмечается, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.
Как сообщает издание muksun.fm, водитель грузовика не успел затормозить, в результате чего мальчик получил удар бампером и пролетел несколько метров.
Представители ГИБДД сообщили, что школьник получил травмы различной степени тяжести.
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