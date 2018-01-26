В Башкирии за неправильную эвакуацию будут штрафовать на 100 тысяч рублей

Соответствующие поправки в законодательство приняли депутаты заксобрания региона.

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли поправки, согласно которым компании, занимающиеся эвакуацией автомобилей, будут штрафовать за нарушения в сфере учёта.

- Мы считаем, что ответственность в данной сфере должна быть обоюдной, –прокомментировал поправки председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. – К нам неоднократно обращались избиратели с жалобами на случаи, когда учет автомобилей, перемещенных на штрафстоянку, велся с нарушением установленных требований, а собственник своевременно не информировался. Подобные действия или бездействия не должны оставаться безнаказанными.

Как пояснил спикер парламента Константин Толкачев, штрафы будут такими же, как за нарушение порядка перемещения задержанных машин, их хранения и возврата. Сумма составит:

– от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц;

- от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Также ответственность будут нести те, у кого изъяли автомобиль в счет штрафа, и они не уплатили в срок за содержание машины на спецстоянке. Расплатиться можно будет в течение 31 дня, если этого не сделать, придется заплатить штраф от 500 до тысячи рублей.