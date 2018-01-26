В Башкирии на предприятии УГМК погиб мужчина

По предварительной информации, его убило электрическим током.

Как сообщил источник Медиакорсети, на обогатительной фабрике Бурибаевского ГОК погиб Виктор Кирюхин. По предварительной информации, его убило электрическим током. Подробности уточняются.

В гострудинспеции Башкирии подтвердили, что сообщение из Бурибаевского ГОКа в ведомство поступало, пообещав уточнить подробности позже.

Медиакорсеть следит за развитием событий.