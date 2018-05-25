В Башкирии поймали сбежавшего с колонии заключенного Андрея Сонина-Беляева
Сегодня, 13:44ПроисшествияЗиля Аскерова
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О том, что с исправительной колонии-поселения №21 в Стерлитамаке сбежал преступник, стало известно сегодня утром.
Как сообщил Медиакорсети источник, беглеца поймали близ деревни Бердышла в Ишимбайском районе.
46-летний Андрей Сонин-Беляев родом из Тюменской области, проживал в Ишимбайском районе Башкирии. Мужчину в прошлом году посадили в тюрьму на три с половиной года за кражу. Должен выйти на свободу 2 марта 2021 года.
В пресс-службе УФСИН по РБ подтвердили информацию.
О том, как и при каких обстоятельствах ему удалось совершить побег, пока неизвестно.
Медиакорсеть следит за развитием событий.
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