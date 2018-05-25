В Башкирии из колонии сбежал заключенный

Родом мужчина из Тюменской области. Постоянно проживал в Ишимбайском районе Башкирии. У него уже была одна условная судимость, а в текущем году его приговорили к реальному сроку на три с половиной года за кражу. Освободиться он должен был 2 марта 2021 года.