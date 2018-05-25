В Башкирии из колонии сбежал заключенный
Сегодня, 10:08ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Полицейские обращаются ко всем, кто может знать о местонахождении преступника.
46-летний заключенный Андрей Сонин-Беляев сбежал из исправительной колонии-поселения №21 в Стерлитамаке, сообщает «Башньюс».
Родом мужчина из Тюменской области. Постоянно проживал в Ишимбайском районе Башкирии. У него уже была одна условная судимость, а в текущем году его приговорили к реальному сроку на три с половиной года за кражу. Освободиться он должен был 2 марта 2021 года.
Приметы сбежавшего: рост 182 сантиметра, среднее телосложение, карие глаза.
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В случае, если вы видели этого человека или знаете о его возможном местонахождении, обратитесь в полицию.
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