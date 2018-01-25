В Уфе сотрудники Росгвардии задержали мужчину с окровавленным топором
Сегодня, 09:32ПроисшествияКонстантин Климов
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Ранее на автобусной остановке обнаружили его собутыльника с рубленными ранами головы.
В уфимском микрорайоне Затон сотрудники Росгвардии задержали мужчину, выбежавшего на улицу с окровавленным топором. Незадолго до этого на остановке общественного транспорта был обнаружен его знакомый, который буквально истекал кровью.
Как удалось выяснить сотрудникам ведомства, которых вызвали прохожие, двое мужчин решили отметить знакомство в квартире одного из них. В ходе застолья возникла ссора, и хозяин схватился за топор. Гость смог сбежать из квартиры, но всё-таки получил несколько ударов топором в область головы и шеи.
Получив приметы подозреваемого, правоохранители обнаружили его в одном из дворов с топором в руке.
Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей в одной из больниц города.
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