В Сан-Марко бык проткнул матадору горло

В ходе корриды в Мексике бык проткнул матадору горло. Инцидент имел место на монументальной площади Плаза де Торос в Сан-Марко.

Как пишет издание Dni.ru, матадор Артуро Мачиас после случившегося на несколько минут ушел с арены. Ему оказали медицинскую помощь, и он продолжил схватку. В итоге, он убил быка. По окончании шоу 35-летнего мужчину доставили в больницу, где сделали операцию.