В Сан-Марко бык проткнул матадору горло
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В ходе корриды в Мексике бык проткнул матадору горло. Инцидент имел место на монументальной площади Плаза де Торос в Сан-Марко.
Как пишет издание Dni.ru, матадор Артуро Мачиас после случившегося на несколько минут ушел с арены. Ему оказали медицинскую помощь, и он продолжил схватку. В итоге, он убил быка. По окончании шоу 35-летнего мужчину доставили в больницу, где сделали операцию.
В настоящее время Мачиас находится в медучреждении. По словам врачей, его жизни ничто не угрожает.
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