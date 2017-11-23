В Уфе у наркодилеров изъяли 14 килограммов наркотиков

Возбуждено 10 уголовных дел.

Задержано 13 предполагаемых участников преступной группы, которые продавали «скорость» через интернет в четырех городах России, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Самую крупную партию синтетических наркотиков оперативники нашли в съемной квартире. В тот момент задержали 26-летнюю жительницу Екатеринбурга, которая готовила 10 килограммов наркотических средств для продажи.

Волну задержаний запустил 23-летний уфимец, который использовал свою квартиру как склад для «синтетики». Отсюда наркотики расходились по всей Уфе. После задержания молодого человека сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков вышли на подозреваемых и в других городах России – Екатеринбурге, Новосибирске и Барнауле.

Во время оперативных мероприятий было изъято более 14 килограммов наркотиков и сумма денег более 6,5 миллионов рублей и 20 тысяч долларов.

Злоумышленники получали наркотики посредством закладок, транспортировали, обеспечивали хранение и их расфасовку, после чего делали закладки. Всех фигурантов уголовного дела знал в лицо только 43-летний житель Ростовской области, который подбирал на работу будущих наркокурьеров.