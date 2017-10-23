В Башкирии «Toyota Land Cruiser» на трассе врезался в ВАЗ: погибли трое

По предварительным данным «Toyota Land Cruiser» въехал в легковушку.

23 октября в 12:00 в Хайбуллинском районе на 73 километре автодороги Юлдыбай-Акъяр-Сара столкнулись «ВАЗ-2110» и «Toyota Land Cruiser», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор ГИБДД по республике Динар Гильмутдинов.

Водитель «ВАЗ-2110» и его два пассажира скончались на месте, а еще одна пассажирка отечественной легковушки госпитализирована с травмами. Сейчас уточняются обстоятельства ДТП.