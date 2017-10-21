В Башкирии ищут свидетелей ДТП с четырьмя автомобилями на трассе М7

В Башкирии ищут свидетелей крупного ДТП на трассе М7 в Дюртюлинском районе, которая произошла 14 сентября. Тогда в аварию попали четыре автомобиля - "КамАЗ", "Газель", "Лада" и "ГАЗ"

Сообщение с просьбой откликнуться очевидцев размещено в сообществе БашДТП в социальной сети Вконтакте.