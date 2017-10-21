В Башкирии ищут свидетелей ДТП с четырьмя автомобилями на трассе М7
Сегодня, 09:26ПроисшествияФото: Сообщество БашДТП
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В Башкирии ищут свидетелей крупного ДТП на трассе М7 в Дюртюлинском районе, которая произошла 14 сентября. Тогда в аварию попали четыре автомобиля - "КамАЗ", "Газель", "Лада" и "ГАЗ"
Сообщение с просьбой откликнуться очевидцев размещено в сообществе БашДТП в социальной сети Вконтакте.
- Просим откликнуться свидетелей ДТП на дороге М7 перед селом Куккуяново, - пишет автор поста. - Нам поможет любое Ваше видео с видеорегистратора от момента остановки машин и их расположения до момента самой аварии. Очень нужна ваша помощь.
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