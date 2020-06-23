В Башкирии по факту гибели молодой матери в ДТП завели уголовное дело

В ведомстве сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело факту нарушения правил дорожного движения при эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (по ч.3 ст. 264 УК РФ). В МВД по Башкирии по намерены установить причины произошедшего.

Напомним, что речь идет об аварии в Мишкинком районе, где столкнулись три автомобиля – бензовоз «Скания», «КИА Оптима» и автобус «НеФАЗ». Предварительно сообщалось, что у водителя бензовоза отказали тормоза, в результате чего на мосту он врезался на ремонтируемом участке с реверсивным движением в движущиеся машины.