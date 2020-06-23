Известны подробности ДТП с автобусом в Башкирии, где погибла мама троих детей

По информации ГИБДД по Башкирии, аварии произошла на седьмом километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка близ деревни Чебыково. Известно, что на ремонтируемом участке столкнулись три автомобиля: бензовоз «Скания», «КИА Оптима» и автобус «НеФАЗ».

Фото: МВД по Башкирии, ГИБДД по Башкирии

По предварительным данным, со слов 50-летнего водителя бензовоза, КАмАЗ двигался со стороны Бирска в Караидель на спуск. У машины отказали тормоза, из-за чего он проехал на запрещающий сигнал светофора, а затем столкнулся сначала с «КИА», а после с автобусом.

– На этом участке ведутся ремонтные работы, движение организовано со светофорным регулированием по одной полосе для обоих направлений, – отметили в пресс-службе госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД по Башкирии