Известны подробности ДТП с автобусом в Башкирии, где погибла мама троих детей

Известны подробности ДТП с автобусом в Башкирии, где погибла мама троих детейВидео
В региональной госавтоинспекции сообщили подробности аварии около деревни Чебыково.
По информации ГИБДД по Башкирии, аварии произошла на седьмом километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка близ деревни Чебыково. Известно, что на ремонтируемом участке столкнулись три автомобиля: бензовоз «Скания», «КИА Оптима» и автобус «НеФАЗ».
По предварительным данным, со слов 50-летнего водителя бензовоза, КАмАЗ двигался со стороны Бирска в Караидель на спуск. У машины отказали тормоза, из-за чего он проехал на запрещающий сигнал светофора, а затем столкнулся сначала с «КИА», а после с автобусом.
– На этом участке ведутся ремонтные работы, движение организовано со светофорным регулированием по одной полосе для обоих направлений, – отметили в пресс-службе госавтоинспекции.
В результате аварии на месте скончалась 33-летняя пассажирка легкового автомобиля из Уфы, за рулем находился ее 35-летний супруг, в машине также было трое детей – 5-летние девочки-двойняшки и 8-летняя дочь. Муж и дети получили травмы. В автобусе кроме водителя были два пассажира, они не пострадали.