В Башкирии жизнь 40-летнего мужчины трагически закончилась в ДТП

В Башкирии жизнь 40-летнего мужчины трагически закончилась в ДТПВидео
Сегодня, 10:22Алия Фатхиева
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В региональной госавтоинспекции сообщили подробности смертельной аварии.
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Видео: ГИБДД по Башкирии
По данным ГИБДД по Башкирии, авария произошла в восьмом часу вечера в Альшеевском районе. Столкновение между машинами Chery и «Лада Ларгус» произошло на 80 километре автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки.
Сообщается, что в результате аварии водитель Chery скончался от полученных травм на месте. Его пассажира, а также пассажирку «Ларгуса», 19-летнюю студентку УГНТУ госпитализировали.
В настоящий момент по факту случившегося начато разбирательство. Сотрудники госавтоинспекции выясняют причины произошедшего.
Напомним, накануне произошла еще одна смертельная авария с автобусом и бензовозом, в которой погибла мама троих детей.
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