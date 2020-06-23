В Башкирии жизнь 40-летнего мужчины трагически закончилась в ДТП

По данным ГИБДД по Башкирии, авария произошла в восьмом часу вечера в Альшеевском районе. Столкновение между машинами Chery и «Лада Ларгус» произошло на 80 километре автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки.

Сообщается, что в результате аварии водитель Chery скончался от полученных травм на месте. Его пассажира, а также пассажирку «Ларгуса», 19-летнюю студентку УГНТУ госпитализировали.

В настоящий момент по факту случившегося начато разбирательство. Сотрудники госавтоинспекции выясняют причины произошедшего.