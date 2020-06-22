После ДТП в Башкирии были найдены погибшими двое молодых мужчин

По информации пресс-службы ГИБДД, за прошедшие сутки в Башкирии произошли две смертельные аварии, в которых погибли двое мужчин.

Первая авария зафиксирована на 1334 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск, здесь столкнулся автомобиль ВАЗ-2112 с 38-летним жителем Буздякского района за рулем и грузовик «Скания» с 45-летним жителем Белебеевского района. Водитель легковой машины скончался на месте ДТП от полученных травм.