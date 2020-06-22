После ДТП в Башкирии были найдены погибшими двое молодых мужчин
Сегодня, 12:00ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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В республиканской госавтоинспекции сообщили подробности двух смертельных аварий.
По информации пресс-службы ГИБДД, за прошедшие сутки в Башкирии произошли две смертельные аварии, в которых погибли двое мужчин.
Первая авария зафиксирована на 1334 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск, здесь столкнулся автомобиль ВАЗ-2112 с 38-летним жителем Буздякского района за рулем и грузовик «Скания» с 45-летним жителем Белебеевского района. Водитель легковой машины скончался на месте ДТП от полученных травм.
Еще одно ДТП произошло в Дюртюлинском районе в пяти километрах от села Байгильды. Здесь погиб 47-летний местный житель, который вылетел в кювет на минитракторе. Мужчина скончался от полученных травм на месте. Транспорт не был зарегистрирован, в настоящий момент сотрудники ГИБДД разбираются в произошедшем.
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