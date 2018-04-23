В Башкирии слили цистерну нефти в 6 тонн на 100 тысяч рублей

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Злоумышленнику, который работал водителем в нефтяной компании, грозит два года лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, 47-летний водитель организации слил в цистерну нефтепродукт и выехал с территории производственной базы. Мужчина таким образом похитил примерно 6 тонн углевородного сырья стоимостью около 100 тысяч рублей. Подозреваемый свою вину признал. Похищенное им изъяли.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.
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