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В Башкирии слили цистерну нефти в 6 тонн на 100 тысяч рублей
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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В Башкирии слили цистерну нефти в 6 тонн на 100 тысяч рублей

Сегодня, 15:27Происшествия
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