Суд Башкирии ужесточил наказание сбившему группу подростков таксисту

Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционную жалобу по делу о гибели подростка, которого сбил таксист в состоянии алкогольного опьянения. Суд принял решение ужесточить наказание осужденному.

Напомним, 16 июня, будучи пьяным, таксист на повороте выехал на обочину и сбил четырёх подростков. В аварии погибла 15-летняя девушка и ещё трое школьников получили различные травмы. Подсудимый признал свою вину. Тогда суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы и выплату моральной компенсации в 1,3 миллиона рублей, однако прокурор заявил об обжаловании приговора. Сегодня Верховный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу, ужесточив наказание до восьми лет. Также суд постановил взыскать с осужденного 10 тысяч рублей в счет расходов на оплату услуг представителя.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter