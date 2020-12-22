Суд Башкирии ужесточил наказание сбившему группу подростков таксисту

Суд Башкирии ужесточил наказание сбившему группу подростков таксисту

Вчера, 18:11ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Объединенная пресс-служба судов
Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционную жалобу по делу о гибели подростка, которого сбил таксист в состоянии алкогольного опьянения. Суд принял решение ужесточить наказание осужденному.

Напомним, 16 июня, будучи пьяным, таксист на повороте выехал на обочину и сбил четырёх подростков. В аварии погибла 15-летняя девушка и ещё трое школьников получили различные травмы. Подсудимый признал свою вину. Тогда суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы и выплату моральной компенсации в 1,3 миллиона рублей, однако прокурор заявил об обжаловании приговора.

Сегодня Верховный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу, ужесточив наказание до восьми лет. Также суд постановил взыскать с осужденного 10 тысяч рублей в счет расходов на оплату услуг представителя.

Related news:
судБашкирияпреступление
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы