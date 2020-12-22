Суд Башкирии ужесточил наказание сбившему группу подростков таксисту

Напомним, 16 июня, будучи пьяным, таксист на повороте выехал на обочину и сбил четырёх подростков. В аварии погибла 15-летняя девушка и ещё трое школьников получили различные травмы. Подсудимый признал свою вину. Тогда суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы и выплату моральной компенсации в 1,3 миллиона рублей, однако прокурор заявил об обжаловании приговора.