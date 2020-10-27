Прокуратура Башкирии намерена обжаловать приговор сбившему школьников таксисту

Напомним, 16 июня в состоянии алкогольного опьянения в Иглинском районе на повороте таксист выехал на обочину и сбил четырёх подростков. В аварии погибла 15-летняя девушка и ещё трое школьников получили различные травмы. Подсудимый признал свою вину.