Прокуратура Башкирии намерена обжаловать приговор сбившему школьников таксисту

Прокуратура Башкирии намерена обжаловать приговор сбившему школьников таксисту

Вчера, 20:23ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Государственный обвинитель обжалует приговор суда в отношении таксиста, который в состоянии алкогольного опьянения сбил группу подростков. В результате ДТП погибла 15-летняя девушка.

По данным пресс-службы, прокуратура Иглинского района не согласна с вынесенным решением. Отметим, мужчину лишили свободы на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Судебное решение будет обжаловано в апелляционном порядке в связи с уменьшением объема обвинения и мягкостью назначенного наказания, сообщает пресс-служба.

Прокуратура просила назначить подсудимому девять лет лишения свободы в ИК общего режима.

Напомним, 16 июня в состоянии алкогольного опьянения в Иглинском районе на повороте таксист выехал на обочину и сбил четырёх подростков. В аварии погибла 15-летняя девушка и ещё трое школьников получили различные травмы. Подсудимый признал свою вину.

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