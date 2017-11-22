В Уфе сгорел двухэтажный дом неподалеку от Монумента Дружбы
Сегодня, 17:51ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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По информации Медиакорсети, пострадавших нет.
Сегодня, 22 ноября, произошел пожар на улице Моряков неподалеку от Монумента Дружбы.
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Пожарные тушат огонь.
Фото: Артур Салимов, Mkset.ru
Выясняются причины пожара, по информации Медиакорсети, пострадавших в нем нет.
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