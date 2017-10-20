В Уфе возле крупного торгового центра ночью сгорел автомобиль
Сегодня, 15:11ПроисшествияКарина МамаеваФото: БашДТП | Уфа и Башкортостан
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На место пожара тут же прибыла пожарная машина и сотрудники правоохранительных органов.
Сегодня около 6 часов утра возле крупного торгового центра на улице Бакалинской в Уфе дотла сгорел легковой автомобиль. Видео с момента пожара появилось в сообществе «БашДТП».
Пожар на парковки УльтрыВидео
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Видео: БашДТП | Уфа и Башкортостан
На кадрах видно, что припаркованный легковой автомобиль охватило открытым огнем. На места пожара, по информации от очевидцев, прибыли пожарные и сотрудники полиции.
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Фото: Айдар Насыров, БашДТП | Уфа и Башкортостан
Причины возгорания и сумма ущерба пока неизвестны. В происшествии, по предварительным данным, никто не пострадал. Подписчики предполагают, что причиной возгорания могло стать замыкание.
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