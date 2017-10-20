В Уфе возле крупного торгового центра ночью сгорел автомобиль

На место пожара тут же прибыла пожарная машина и сотрудники правоохранительных органов.

Сегодня около 6 часов утра возле крупного торгового центра на улице Бакалинской в Уфе дотла сгорел легковой автомобиль. Видео с момента пожара появилось в сообществе «БашДТП».

Пожар на парковки Ультры Видео Видео: БашДТП | Уфа и Башкортостан

На кадрах видно, что припаркованный легковой автомобиль охватило открытым огнем. На места пожара, по информации от очевидцев, прибыли пожарные и сотрудники полиции.

Фото: Айдар Насыров, БашДТП | Уфа и Башкортостан