В Уфе банковский клерк заработал 10 млн рублей на липовых договорах

Мужчина заключал договоры покупки закладных на ипотечные квартиры.

35-летний уфимец обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и заведомо ложном доносе о совершении преступления, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

С 2011 по 2013 годы обвиняемый сообщал знакомым, реализовывал жилье, которое является предметом залога, от имени банка по низким ценам. Так, мужчина заключил договоры покупки закладных на ипотечные квартиры с четырьмя потерпевшими на сумму более десяти миллионов рублей, не имея при этом права на оформление подобных контрактов. Деньги он потратил на собственные нужды.