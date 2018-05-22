В Башкирии суд об утонувшем ребенке назначен по истечении срока давности

Родственники 14-летнего Булата Алтынчурина, который утонул во время поездки с классом на берегу Нугушского водохранилища 28 мая 2016 года, обратились с открытым письмом к председателю Верховного суда Башкирии Михаилу Тарасенко. Они просят перенести дату рассмотрения апелляционной жалобы подсудимой в Верховном суде, которое назначено на 29 мая, хотя бы на один день раньше, потому что после 28 мая истекает срок давности по делу. Авторы письма подчеркнули, что вынуждены обращаться на сей раз к Михаилу Тарасенко в формате «открытого письма», так как в ответ на предыдущие свои обращения они получали, по их словам «только отписки».

- У нас сложилась трагическая ситуация, в которой не последнюю роль сыграли представители республиканского судейского сообщества и из-за них человек виновный в смерти ребенка уходит от ответственности, - пишут авторы письма.

Напомним, Булат Алтынчурин утонул в воде во время игры с одноклассниками, прыгнув за мячом, а педагоги и родители, сопровождавшие группу подростков на природе, в это время устроили застолье. Вина взрослых в происшедшем не вызывала сомнений, однако дело так и не могло дойти до суда, поскольку подсудимый педагог оказалась родной сестрой заместителя председателя Кумертауского межрайонного суда. Таким образом, с июля 2017 года дело кочевало по судьям, которые поочередно сами отказывались от его рассмотрения в связи с конфликтом интересов.

В конце концов Ишимбайский городской суд все-таки вынес приговор педагогу, признав ее виновной и назначив наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью. Подсудимая и ее защита опротестовали решение суда, но на апелляционное рассмотрение не приезжали, а обращались с просьбой отложить рассмотрение по различным причинам. И вот в последний раз суд был перенесен на 29 мая текущего года. Родственники погибшего мальчика предполагают, что на сей раз судьи соберутся только для того, чтобы освободить подсудимую от ответственности в связи с истечением срока давности по делу.

В связи с этим авторы письма попросили председателя Верховного суда РБ перенести срок рассмотрения по данному делу на 25 или хотя бы 28 мая, чтобы судья спел рассмотреть его до истечения срока давности.

Представители Верховного суда Башкирии пока никак не отреагировали на данное письмо.