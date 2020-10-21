Житель Башкирии разбил авто подруги, которая запрещала ему садиться за руль

19 октября сотрудники ГИБДД нашли разбитую ВАЗ-2110 — машина была впечатана в столб. Водителя на месте не было. Оказалось, что авто принадлежит 38-летней жительнице Белебея, которая заявила об угоне и сообщила полицейским, что подозревает своего сожителя. Позже мужчина рассказал, что подруга запрещала ему садиться за руль, во-первых, из-за того что он любит выпить, во-вторых, он был лишён водительских прав. Из-за этого он обиделся, сел за руль и въехал в столб неподалёку от Белебя.
По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания и теперь находится под подпиской о невыезде.
Напомним, ранее в Уфе 25-летний мужчина угнал машину знакомого, который вышел на улице проверить колесо. Подозреваемый в ходе поездки повредил более десятка автомобилей. Парень был задержан на проспекте Салавата Юлаева. По данному факту возбуждено уголовное дело.